АМКУ розгляне скаргу компанії-представника російського постачальника до «Енергоатома»

15:01, 13 січня 2015
Енергетика
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14 січня об 11:00 Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель розпочне слухання з розгляду скарги ТОВ «ПФК «Укрспеценергопостач» до НАЕК «Енергоатом».

У своїй скарзі Укрспеценергопостач стверджує, що «Енергоатом» порушив порядок проведення процедури закупівлі запасних частин до насосів виробництва ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе» (м. Суми). У скарзі повідомляється, що застосувавши переговорну процедуру закупівлі запчастин до насосів в НВО ім.Фрунзе, Енергоатом порушив інтереси Укрспеценергопостач, як постачальника аналогічного обладнання російського виробництва.

У свою чергу «Енергоатом» має повідомити, що рішення про проведення зазначеної процедури закупівлі було прийняте з огляду на граничні строки виготовлення та постачання необхідних запасних частин, а також факт того, що сам скаржник - Укрспеценергопостач раніше вже повідомляв про неможливість поставити потрібну продукцію у встановлені строки. Окрім того, тим же самим підприємством зірвані строки постачання запасних частин до головних циркуляційних насосів  (ГЦН-195) по вже укладеним договорам з Енергоатомом.

Нагадаємо, що Укрспеценергопостач вже вдруге намагається заблокувати Енергоатому закупівлю критично важливого для безпеки функціонування енергоблоків атомних електростанцій. (ГЦН-195 використовується в трубопровідних системах охолодження першого контуру ядерних реакторів типа ВВЕР-1000 для забезпечення відводу тепла від реакторної установки).

18 листопада 2014 року  Адмінколегія АМКУ задовольнила скаргу Укрспеценергопостач щодо порушення з боку Енергоатома порядку проведення процедури закупівлі запасних частин до насосів виробництва НВО ім.Фрунзе. У своїх виступах на слуханнях в АМКУ представники Укрспеценергопостач стверджували, що НВО ім.Фрунзе не має права на виробництво запчастин до ГЦН-195, бо відповідна технічна документація належить російським підприємствам і в Україну не передавалась. Задовольнивши скаргу Укрспеценергопостач, АМКУ по суті заблокував Енергоатому постачання обладнання від українських виробників на догоду російській компанії, яка виробляє аналогічне обладнання.

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