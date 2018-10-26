Китай вирішив відмовитися від іранської нафти - WSJ

Китай, влада якого виступала проти нових санкцій щодо Ірану, приготувався припинити закупівлі нафти в Ісламській Республіці.

Китайські нафтові компанії China National Petroleum Corp. (CNPC) і China Petrochemical Corp.. відмовилися від поставок нафти з Ірану в листопаді, стверджує газета The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

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Видання також стверджує, що Банк Куньлунь, яким володіє CNPC, вже повідомив іранських контрагентів, що припинить взаємодію з ними 4 листопада, коли набудуть чинності американські обмеження, пише РБК.

Раніше Китай купував у Ірану близько 600 тис. бар. в день, а саме через Банк Куньлунь в Тегеран йшли основні виплати.

В CNPC на запит американської газети не відповіли. У свою чергу джерело WSJ у вашингтонській адміністрації повідомило, що питання про припинення закупівель нафти в Ірану обговорювалося з КНР.

Аналітик Wood Mackenzie Хумаюн Фалакшані припустив, що рішення Китаю може бути пов'язано в тому числі з рішенням Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти на тлі бажання Ер-Ріяда зам'яти скандал з убивством в Анкарі опозиційного журналіста Джемаль Хашкаджі. За його словами, ця ситуація лише погіршила становище Ірану.

У порівнянні з травнем, коли Трамп оголосив про намір знову запровадити санкції проти Ірану, виробництво нафти в цій країні скоротилрся на 500 тис. бар. Вже припинили закупівлі у Тегерана французька Total та іспанська Cepsa. Згортають співпрацю з Іраном італійські Saras і Eni.

Свій намір повернути санкції американський президент пояснив виходом з ядерної угоди з Іраном, яка була укладена в 2015 році. Трамп вважає, що Тегеран не виконує свою частину угоди.