Остання партія південноафриканського вугілля розвантажується в Іллічівському порту

Згідно з повідомленням порту, на даний момент ведуться роботи з розвантаження судна, які планується завершити 16 січня. Вивантаження вугілля проводиться двома причальними контейнерними перевантажувачами у грейферному режимі. Інтенсивність вантажних робіт становить близько 15 тис. тонн вугілля на добу.

Також повідомляється, що з початку листопада 2014 року Іллічівський порт обробив три судна з вугіллям з ПАР: Scotian Express, Bottiglieri Challanger і зараз Rosco Poplar.

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Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2014 року Україна імпортувала 500 тис. тонн вугілля з ПАР через компанію Stell Month. Перші два судна закупила державна компанія «Укрінтеренерго», третє і четверте - енергохолдинг ДТЕК, останню партію з п'ятого та шостого суден знову закупило «Укрінтеренерго». На кожному судні міститься близько 80 тис. тонн вугілля.

На початку грудня було затримано керівника держпідприємства «Укрінтеренерго», яке придбало, на думку Генпрокуратури, неякісне вугілля в ПАР.

За даними Генпрокуратури, в результаті неодноразового підписання додаткових специфікацій до зазначеного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля збільшилася з початкових 86 дол. за метричну тонну до 134 дол. Крім того, в Генпрокуратурі зазначали, що вугілля з ПАР непридатне для спалювання на українських ТЕС. У ГПУ вважають, що збитки від контракту на закупівлю неякісного південноафриканського вугілля за завищеною ціною становлять 846 млн грн.

При цьому перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков розповів, що тільки на першому судні вугілля мало нижчу калорійність, ніж це було потрібно за документацією, проте воно все одно було спалено на українських теплоелектростанціях у суміші з іншим вугіллям.

За його словами, середня ціна з перших двох кораблів була 112 дол. за тонну з доставкою на електростанції, а середня ціна з п’ятого і шостого - 99 доларів.

При цьому Зюков повідомив, що зараз ведуться переговори з послом з ПАР щодо можливості подальших закупівель вугілля з Південної Африки безпосередньо або через інших посередників.