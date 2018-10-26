Коболєв перевів свою скандальну мільйонну премію до США – боїться арешту активів в Україні

Голова "Нафтогазу" отримав премію в 7,9 млн доларів за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському суді.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив переведення своєї мільйонної премії за перемогу над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі мамі до США.

Читайте такожНе дотягує до ринкової: в "Нафтогазі" досі незадоволені ціною на газ для населення

"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 або 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію в 8 млрд гривень проти мене, то що станеться з моїм майном тут?" - сказав Коболєв інтерв'ю LB.ua. На припущення журналіста, що все його майно буде заарештовано, голова "Нафтогазу" відповів ствердно.

"Уявіть себе на моєму місці. Я в принципі ніколи не зберігаю великих грошей тут на рахунку саме з цієї причини. Я розумію, що за фактами, які пов'язані з роботою «Нафтогазу», зараз відкрито величезну кількість справ — у мене є грубезна тека з цими справами, я їх періодично гортаю. Там і НАБУ, і прокуратура — все є. Самі по собі ці розслідування — нормальний процес, я до цього ставлюся спокійно. Але жодна з цих справ не була закрита, всі вони в підвішеному стані. І це створює істотний ризик", - пояснив Коболєв.

Нагадаємо, Коболєв отримав премію в 7,9 млн доларів за перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському суді.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді щодо транзитного контракту, за рішенням якого російський госходинг «Газпром» повинен виплатити українській компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року повинна була бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і звернувся до наглядоврї ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.

У вересні Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва на 1,7 тис. грн за неподання запитуваної народним депутатом України інформації про премії в розмірі 46,3 млн дол. керівництву «Нафтогазу» за перемогу в Стокгольмському арбітражі.