Облгази заборгували "Нафтогазу" приблизно $2 мільярди - Коболєв

За словами голови правління, пріоритет компанії - зміна схеми торгівлі газом, усунення посередників.

Газопостачальні компанії для населення (облгази, газзбути, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, заборгували Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" 2 млрд дол. за природний газ.

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Про це в інтерв'ю lb.ua повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

«Облгази, на секундочку, сумарно винні «Нафтогазу» приблизно 2 млрд доларів. Ця цифра дуже добре кореспондується з тією цифрою, яку зараз намагається отримати переговорна команда від МВФ. Якби пан Фірташ розрахувався з «Нафтогазом, то частину з цих 2 мільярдів ми заплатили б у бюджет. Може й МВФ не знадобився б», - заявив він.

За його словами, обсяг газу, який винні, - зафіксовано, заборгованість доведена.

«Звичайно, борг визнано з обох сторін. Просто не розраховуються. Ми судимося з ними, але перспективи в судах немає, оскільки вони нічим значущим не володіють. «Роги і копита», простіше кажучи», - уточнив Коболєв.

Він додав, що пріоритет «Нафтогазу» - зміна схеми торгівлі газом, усунення посередників.

«Наш пріоритет - зміна схеми торгівлі газом, усунення посередників у ланцюжку «Нафтогаз»- облгаззбут - населення. Ці схеми - неефективні і корупційні. І ми зібрали факти, які доводять це... Є й ланцюжок проходження цього газу, і «чорна скринька» на шляху цього газу у вигляді облгазів, які ніхто не контролює, і ми не розуміємо, що там всередині відбувається. Бо немає аудиту роботи облгазів. Може, у бізнес-центрі «Парус» знають, що там, може бути (очевидний натяк на підконтрольність ряду облгазів структурам олігарха Дмитра Фірташа, ключові партнери якого мають офіс у «Парусі» - «Лівий берег»). Хоча я і в цьому не впевнений» - повідомив Коболєв.

Також він заявив, що бути монополістом - не заборонено, заборонено зловживати монопольним становищем.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня «Нафтогаз» закликав керівництво країни розв‘язати проблему багатомільярдних неплатежів за газ з боку облгазів, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Тоді ж головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що через існування газзбутів, «Нафтогаз» недоотримає 12,2 млрд грн.

«Нафтогаз» створив три дочірні компанії для поставок газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключаючи з ланцюжка поставок облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Населенню газ поставлятиме компанія «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГПК), теплокомуненерго - «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тепло», комерційним клієнтам - «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.