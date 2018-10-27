Італія дозволила будівництво газогону, покликаного знизити залежність ЄС від російського газу

Італія має "контрактні зобов'язання", зазначив Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, даючи зелене світло будівництву газопроводу TAP. Трансадріатичний газогін знизить залежність ЄС від російського газу.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у п'ятницю, 26 жовтня, дав зелене світло з боку Італії на будівництво Трансадріатичного газогону (TAP).

Проти будівництва газопроводу активно виступала партія "Рух п'яти зірок", що входить до правлячої коаліції країни, інформує DW.

"Більше неможливо втручатися в цей проект, який був запланований попереднім урядом і несе у собі контракті зобов'язання", - зазначив очільник уряду Італії. Конте додав, що перешкоджання будівництву газогону може коштувати Італії "десятків мільярдів євро".

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Трансадріатичний газогін - це остання частина 40-мільярдного Південного газового коридору, котрий доставлятиме азербайджанський газ до Італії. Перші поставки блакитного палива з Каспійського моря були заплановані на 2020 рік, але опір з італійського боку зародив сумніви в реалізації проекту.

Трансадріатичний газогін вартістю у 4,5 мільярдів євро розглядається як стратегічний проект для ЄС, покликаний знизити залежність блоку від російського газу. Маршрут каспійського газу пролягатиме від Азербайджану через Туреччину, Грецію, Албанію та Адріатичне море до півдня Італії. А вже звідти газ потраплятиме до інших країн ЄС по вже наявній газорозподільній системі.