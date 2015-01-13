Нафта на світових ринках продовжує дешевшати

Після обіду ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,60 до $45,83 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,35 до $44,72. Ціни на обидва еталони знижуються сім тижнів поспіль і перебувають на мінімальних рівнях з березня 2009 року, повідомляє Рейтер.

"Низка песимістичних прогнозів (вартості нафти), зроблених аналітиками, чинить тиск на ціни", - йдеться в звіті банку ANZ.

Аналітики банку Goldman Sachs знизили прогноз середньорічної ціни Brent в 2015 році до $50,40 за барель з $83,75, а прогноз для WTI - до $47,15 за барель з $73,75. На їхню думку, інвестиції у видобуток сланцевої нафти почнуть скорочуватися, якщо американський еталон буде коштувати близько $40 значну частину першого півріччя.

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Аналітики голландського банку ABN Amro знизили прогноз середньорічної ціни Brent в 2015 році до $60 за барель, а WTI - до $55.

Імпорт нафти в Китаї в грудні досяг рекордного значення, вперше перевищивши 7 мільйонів барелів на добу.

Міністр нафтової промисловості ОАЕ сказав, що не чекає раптового зростання цін на нафту, і підтвердив, що ОПЕК не змінить стратегію у сфері видобутку.