Кабмін опублікував "газову постанову": у 2020 році ціна на газ для населення може зрости до 12 тисяч гривень (документ)

Ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.

Кабінет міністрів опублікував на своєму порталі постанову, згідно з якою ціни на газ для населення зростатимуть у три етапи.

Вказана постанова Кабміну була опублікована на Урядовому порталі в четвер, але згодом була видалена, повідомляє "Економічна правда".

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Згідно з документом, у період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів.

Разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення становитиме 8550 грн за 1 тисячу кубічних метрів, про що було оголошено урядом раніше.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з розрахунками видання, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тисячу кубометрів.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Як повідомляв УНІАН, нині ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" має вирівнятися (піднятися) до рівня імпортного паритету.