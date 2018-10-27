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Кабмін опублікував рішення про підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада

16:58, 27 жовтня 2018
Енергетика
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На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів \ фото УНІАН

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Відповідна постанова від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" опублікована на урядовому порталі.

"Затвердити Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу... Ця постанова набирає чинності з 1 листопада 2018 р. та діє до 1 травня 2020 року", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів. За словами прем'єра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

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Теги: #газ#ціна#населення