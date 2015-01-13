Доходи "Газпрому" від експорту газу продовжують скорочуватися

Доходи "Газпрому" від експорту газу в січні-листопаді 2014 року скоротилися порівняно з тим же періодом роком раніше на 15,7% до 50,679 млрд доларів, йдеться в матеріалах Федеральної митної служби (ФМС) Росії, передає Прайм.

При цьому за звітний період "Газпром" зменшив експорт газу на 9,8% до 158,7 млрд кубометрів проти 176 млрд кубометрів роком раніше.

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В далеке зарубіжжя експорт природного газу становив 115 млрд кубометрів), у ближнє зарубіжжя - 43,7 млрд кубометрів.