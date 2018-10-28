Регуляторна служба не погодила проект рішення про підвищення цін на газ для населення
Державна регуляторна служба України не погодила проект постанови Кабінету міністрів про підвищення цін на газ для населення.
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«Прийняття проекту в запропонованій редакції може призвести до монополізації ринку природного газу НАК «Нафтогаз України», невиконанню Україною її обов’язків за договором про заснування Енергетичного співтовариства», - зазначено у рішенні, опублікованому на сайті служби.
Також зазначається, що у документі відсутній аналіз регуляторного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики.
У службі наголосили, що розробники постанови не дотрималися принципів державної регуляторної політики, визначених законодавством.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів. За словами прем'єр-міністра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.
На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.
Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.