Члени наглядової ради "Укренерго" за рік отримуватимуть по 1,37 мільйона гривень винагороди

До наглядової ради компанії входять 7 членів: 3 від держави і 4 незалежні.

Призначені 19 жовтня члени наглядової ради Об'єднаної енергосистеми країни - компанії «Укренерго» за рік отримуватимуть по 1,37 млн грн винагороди (до оподаткування).

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Про це йдеться в наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості №533 від 25 жовтня.

Відповідний наказ затверджує умови договорів з членами наглядової ради.

Загалом до наглядової ради компанії входять 7 членів: 3 від держави і 4 незалежні.

Згідно з умовами договору, термін її дії становить 3 роки.

Членам наглядової ради також компенсуються витрати на проїзд, проживання та інші обґрунтовані витрати, а якщо він обраний головою наглядової ради - то розмір додаткової винагороди становить 20% від річної винагороди.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня уряд затвердив наглядову раду «Укренерго».

19 жовтня Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик підписав наказ про призначення членів наглядової ради оператора «Укренерго».

Від держави до наглядової ради увійшли: Сергій Кушнір - заступник державного секретаря Кабінету міністрів, Максим Немчинов - держсекретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Олександр Поплавський - радник віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

Незалежними членами наглядової ради стали: Шевкі Аджунер - голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниці", колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Педер Андреасен - президент і виконавчий директор компанії Energinet (Данія), Олів'є Апперт - виконавчий директор Академії технологій (Франція), Луїджі де Франсиско - співзасновник і виконавчий директор DFC Economics (Італія).

У червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управління в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дадуть змогу ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

Корпоратизація передбачає відкриті конкурси з призначення керівників держпідприємств, оплату на рівні приватного сектору і призначення незалежних наглядових рад.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.