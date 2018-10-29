У підземні сховища України закачали понад 17 мільярдів кубів газу

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися в 2,3 рази. Газові сховища України заповнені на 55,1%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) із початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,3 раза, або на 9,62 млрд куб. м - до 17,053 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 до 27 жовтня до сховищ було закачано 834 млн куб. м газу.

Станом на 27 жовтня запаси газу в ПСГ становлять 17,053 млрд куб. м, що на 0,8% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,92 млрд куб. м).

За даними «Укртрансгазу», з 1 до 27 жовтня Україна імпортувала 911,3 млн куб. м газу (521,5 млн куб. м - через Словаччину, 340,02 млн куб. м - через Угорщину, 49,8 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток із 1 до 27 жовтня становив 1,58 млрд куб. м, а транзит - 5,79 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 20 жовтня українські газові сховища заповнено на 55,1%.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в розмірі 16 млрд куб. м. у підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

У 2018 рік наша країна ввійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.