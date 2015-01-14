Ціни на нафту продовжують падати

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,54 до $46,05 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,56 до $45,33. У вівторок ціни на обидва еталони знизилися на 5 відсотків до шестирічних мінімумів і на деякий час зрівнялися вперше за три місяці, повідомляє Рейтер.

Американський еталон, як правило, дешевший за Brent через зростання видобутку сланцевої нафти в США, але після того, як ОПЕК в листопаді вирішила не знижувати видобуток, надлишок нафти відчувається і за межами США, тому різниця в котируваннях скорочується.

"Скорочення розриву, схоже, підкріплює стратегію Саудівської Аравії щодо заборони видобутку сланцевої нафти і збереження частки ринку", - йдеться в звіті банку ANZ.

Читайте такожІмовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубля

Аналітики кажуть про надлишок пропозиції як WTI, так і Brent, і кілька трейдерів в останні дні зафрахтували супертанкери для зберігання як мінімум 25 мільйонів барелів нафти.

"Наш новий прогноз передбачає середню ціну Brent $45 за барель у першому кварталі", - йдеться в звіті банку Nomura.

Про ймовірність подальшого падіння цін говорить і те, що нафтосховища в США можуть бути заповнені на 80 відсотків до початку весни, за даними фірми PIRA Energy Group.

"Останній раз, коли США створювали запаси в грудні, був у розпал фінансової кризи 2008 року", - йдеться у звіті фірми.