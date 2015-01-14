Shell дозволили експортувати нафту зі США

Англо-голландська Royal Dutch Shell отримала дозвіл від Міністерства торгівлі США на експорт американської нафти, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Дозвіл на експорт дозволить Shell збільшити експорт конденсату, однак робота почнеться тільки тоді, коли ціни на нафту зростуть і "чорне золото" стане прибутковим, заявив представник компанії.

"Рішення про терміни будь-якого потенційного майбутнього експорту цього продукту буде визначатися рентабельністю угоди", - цитує його агентство. Раніше у вівторок вартість нафти марки Brent падала до 45,23 долара за барель, а марки WTI - до 44,38 долара за барель, мінімуму з квітня 2009 року.

Аналогічні дозволи вже отримали американські компанії Enterprise Products Partners, Pioneer Natural Resources і Peaker Energy.

Раніше ряд найбільших світових нафтових компаній і трейдерів, в тому числі Royal Dutch Shell, BP і Vitol, звернулися до влади США з проханням дозволити їм експорт нафти. Початок поставок американської нафти за кордон може вплинути на світові ціни на цей вид палива, а також на систему торгівлі нафтою між Європою, Західною Африкою і Північною Америкою.

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Американське законодавство протягом майже 100 років фактично забороняє експорт нафти, для якого необхідний спеціальний дозвіл влади країни. До недавнього часу компанії, які працюють у США, за винятком кількох на Алясці, не були зацікавлені в поставках нафти за межі країни. Однак видобуток "чорного золота" зріс до максимуму за останні 25 років, що спонукає нафтовиків шукати клієнтів за кордоном.

Досі США експортували мінімальні обсяги нафти до Канади сушею. Тепер трейдери зацікавлені в поставках палива танкерами з Мексиканської затоки на НПЗ, розташовані на узбережжі Атлантики в Канаді.