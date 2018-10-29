АМКУ оштрафував компанію з групи WOG за змову на торгах

Комітет оштрафував компанію за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Вог Аеро Джет», яка навесні 2018 року змінила назву на «Воленс Трейд», що входить до групи компаній WOG, на 4,6 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії на торгах.

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Згідно з повідомленням, комітет оштрафував «Воленс Трейд» на 4,64 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року АМКУ почав розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів ринку світлих нафтопродуктів в 2013-2016 роках. 20 травня, після звернення народних депутатів, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що синхронні дії трейдерів можуть носити ознаки змови з регулювання цін, а саме зростання цін на багатьох АЗС відбувається синхронно. 23 травня Антимонопольний комітет України завершив розслідування щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій під час встановлення роздрібних цін на пальне, за результатами якого виявив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У жовтні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував операторів ринку нафтопродуктів, які є власниками мереж АЗС під брендом ОККО, "Паралель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за узгоджені дії при формуванні роздрібних цін на паливо в 2013-2016 роках.

У 2018 року Господарський суд Києва підтвердив правомірність рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу 16,19 млн грн на компанію «Золотий Екватор (бренд WOG) за антиконкурентні узгоджені дії з іншими учасниками ринку пального палива протягом 2013 – січня 2016 років.