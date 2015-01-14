Британська Times: ціни на нафту можуть опуститися до $20

Ціни на нафту можуть опуститися до $20 за барель, таким чином, встановивши 20-річний антирекорд, йдеться в опублікованому в середу огляді The Times, передає РБК.

З початку року на американській ф'ючерсної біржі Nymex загальний обсяг контрактів і опціонів за ф'ючерсами американської нафти WTI з поставкою в червні 2015 року за ціною $20 за барель з позначки, близької до нуля, до теперішнього моменту піднявся до 13 млн барелів. Про це свідчать дані біржі. Даний огляд демонструє, як за останній місяць впали ціни на ф'ючерси на нафту, робить висновок видання.

13 січня ціна на нафту марки Brent впала до $45,19 за барель, побивши шестирічний рекорд, нагадує автор огляду. Вартість нафти марки WTI перевищила вартість Brent вперше з липня 2013 року.

На думку аналітиків, знецінення Brent свідчить про слабшання економіки Європи, а також про те, що заборона на експорт сирої нафти зі США, чинна з 1970-х, може бути послаблена, йдеться в огляді.

12 січня один із найвпливовіших на сировинному ринку банків Goldman Sachs істотно - на $20-33 - понизив прогнози світових цін на нафту. Аналітики банку прогнозують, що середня ціна Brent в 2015 році становитиме $50,4, а в 2016 році - $70 (раніше банк очікував $83,8 і $90 відповідно). Американська нафта WTI, згідно з новим прогнозом Goldman Sachs, буде коштувати в середньому $47,1 в 2015 році і $65 в 2016 році (замість колишніх оцінок в $73,8 і $80).

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У прогнозі Bank of America Merrill Lynch йдеться, що в короткостроковому періоді нафта марки Brent подешевшає до $40 за бар. На думку аналітиків, це призведе до того, що доведеться або скорочувати видобуток Саудівській Аравії, або країнам, що не входять до ОПЕК.