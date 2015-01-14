Єврокомісія хоче узгодити літню ціну російського газу для України до кінця зими

Віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефкович вважає за необхідне якнайшвидше обговорення річного плану поставок блакитного палива з Росії в Україну і досягнення угоди до кінця зими.

"Я вважаю, що ми повинні обговорити це якомога швидше для того, аби мати угоду до кінця поточної зими для поставок газу влітку і далі. Ми не повинні залишати (рішення цього питання - ред.) на останній момент", - сказав Шефкович в інтерв'ю РИА Новости, відповідаючи на питання, чи має він намір в найближчому майбутньому ініціювати тристоронні переговори за участю представників Росії, України і Єврокомісії щодо річного газового пакету.

Зимовий план передбачає постачання російського газу Україні до 31 березня 2015 року.

Шефчович висловив надію, що рішення арбітражного суду в Стокгольмі "буде сприяти більш довгострокового розв'язання" питання поставок російського газу на Україну.

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Як повідомлялося раніше, Шефкович у Москві зустрінеться з віце-прем'єром РФ Аркадієм Дворковичем, міністром енергетики Олександром Новаком і головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Серед тем, які представник ЄК хотів обговорити, значився і річний газовий план.