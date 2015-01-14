Болгарія хоче, аби Росія замість "Південного потоку" створила в країні газовий хаб

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов вважає, що переговори заступника голови Єврокомісії з енергетики Мароша Шефковича в Москві, які відбудуться 14 січня, дадуть остаточну відповідь про майбутнє проекту "Південний потік".

Про це голова болгарського уряду заявив в інтерв'ю газеті "Стандарт", передає ТАСС.

"Я домовився з єврокомісаром Шефковичем, і за підсумками переговорів у Москві він відразу повідомить мені про прийняті рішення, про те, чи дійсно Росія остаточно вирішила відмовитися від проекту "Південний потік", і що Москва думає про перспективи будівництва газового хабу", - сказав Борисов.

"Наше міністерство енергетики вже готове надати пропозиції щодо цього проекту - яким чином він може бути реалізований і як буде управлятися. Європейська комісія не буде ні продавати, ні купувати газ, вона організовує прозорі процедури. Дуже ймовірно, що проект може вийти", - заявив прем'єр-міністр, висловивши сподівання, що у зв'язку з цим проект газопроводу "Набукко-захід" може бути відновлений.

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Проблеми з будівництвом "Південного потоку" почалися після того, як Брюссель у 2012 році запустив щодо цього проекту розслідування щодо його відповідності вимогам "третього енергопакету", який, зокрема, зобов'язував російську сторону віддати незалежним компаніям до 50% потужностей майбутньої магістралі для прокачування їхнього газу.