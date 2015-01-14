Депутатам не сподобався урядовий законопроект про покарання за крадіжку газу

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 184 (за необхідних 226 - УНІАН) із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Верховна Рада відправила даний законопроект на доопрацювання. За це проголосували 235 із 328 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У своєму виступі перед депутатами міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин зазначив, що на сьогодні «не повною мірою» регулюється питання щодо покарання за розкрадання газу.

Він зазначив, що у чинній редакції статті 1881 Кримінального кодексу передбачена відповідальність «до трьох років за розкрадання теплової енергії та електричної енергії», але не передбачена відповідальність за розкрадання газу.

За словами Демчишина, законопроектом пропонувалося ввести кримінальну відповідність за розкрадання газу й збільшити термін позбавлення волі за розкрадання енергоносіїв з 3 років до 5 років.

Читайте такожУкраїна за рік знизила з 52% до 36% частку російського газу в загальному обсязі

Водночас народний депутат Єгор Соболєв заявив, що даним законопроектом «під дуже хорошу ідею подається дуже погана махінація».

«Річ у тому, що зараз крадіжки газу у великих розмірах, а саме з цим ми маємо боротися, переслідуються за іншою статтею, якою передбачено набагато суворіше покарання, ніж статтею, до якої уряд пропонує внести зміни. Фактично пропонується об'єднати крадіжки газу у величезних розмірах з дрібними крадіжками води і електроенергії, які вчиняють люди», - підкреслив Соболєв.

За його словами, цей законопроект треба відхилити, а уряд має запропонувати введення окремої статті до Кримінального кодексу, якою буде передбачене жорстке покарання за крадіжки газу у великих розмірах.