Україна поки не збирається відновлювати експорт електроенергії до Білорусі та Молдови

Україна через гострий дефіцит енергетичного вугілля у зв’язку з військовими діями на Донбасі, продовжує утримуватися від експорту електроенергії до Білорусі і Молдови, щоб уникнути віялових відключень електроенергії в країні, зазначається у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням міністерства, експорт електроенергії в енергосистему Республіки Білорусь з 1 жовтня 2014 року і на сьогодні припинено повністю. Експорт електроенергії з ОЕС України в енергосистему Республіки Молдова з 28 листопада 2014 року і на сьогодні не здійснюється.

Крім того, як наголошується в повідомленні міністерства, для того, що збалансувало роботу ОЕС України в умовах дефіциту палива і гідроресурсів обмежено експортний потенціал «Бурштинського острова», через який здійснюється експорт електроенергії до країн ЄС.

Також у міністерстві повідомляють, що станом на 12 січня 2015 року фактичний обсяг імпорту електроенергії з РФ становить 86 млн кВт/год.

За даними Міненерговугілля, за період з вересня по грудень 2014 року було імпортовано 2,3 млн тонн вугілля з РФ, ПАР і Австралії.

Як раніше повідомляв УНІАН, з грудня в Україні почалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

За таких умов Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок з Росії, ПАР і Австралії.