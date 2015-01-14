«Енергоатом» за рік збільшив дохід від реалізації електроенергії на 35%

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за 2014 рік склали 24,081 млрд грн, що становить 86,6%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 6,792 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за 2014 рік збільшилося порівняно з 2013 роком до 88,573 млрд кВт/год з 83,417 млрд кВт/год.

За 2014 рік частка електроенергії «Енергоатому» у вітчизняній електроенергетиці становила від обсягу виробництва - 48,6%; у структурі «Енергоринку» - 50,2%.

Загальна сума сплати податків у 2014 році для «Енергоатому» становила 5,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), із 1 листопада знизила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/год з 30,31 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн із 3,106 млрд грн.