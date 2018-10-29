Суд відмінив штраф Коболєву у справі мільйонних премій "Нафтогазу"

Раніше Шевченківський районний суд Києва оштрафував Коболєва на 1,7 тис. гривень за відмову надати нардепу перелік осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі у вересні.

Київський апеляційний суд скасував штраф у розмірі 1,7 тис. гривень керівнику НАК "Нафтогаз" України Андрію Коболєву за відмову надати депутату Верховної Ради Сергію Власенко інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Про це у понеділок, 29 жовтня, пише LIGA.net з посиланням на джерело у суді.

За словами співрозмовника, у понеділок, 29 жовтня, апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката, подану в інтересах Коболєва, і скасував рішення Шевченківського районного суду Києва про штраф.

Також суд апеляційної інстанції ухвалив закрити справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва оштрафував Коболєва на 1,7 тис. гривень за відмову надати нардепу перелік осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі у вересні.

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Раніше наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату премій співробітникам компанії, які взяли безпосередню участь у виграші суду з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Загальна сума преміальних становитиме 1% від суми виграшу (4,6 мільярда доларів), тобто 46,3 мільйона доларів.

Перша частина премій на суму 20,7 млн доларів ​​була виплачена невідомим співробітникам "Нафтогазу" у травні. Решта премії виплачуватимуться протягом трьох років за умови успішного стягнення з Газпрому залишку виграшу ($ 2,6 млрд).

НАБУ своєю чергою розпочало провадження за фактом виплати премій менеджменту Нафтогазу. Справу порушено за статтею 364 КК - зловживання службовим становищем. До цього ГПУ на цій же підставі відкрила кримінальне провадження.