"Центренерго" з початку року скоротило прибуток в 4,3 раза

Чистий дохід від реалізації продукції становить 11,35 мільярда гривень, що на 39,4% більше, ніж у січні-вересні 2017 року.

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" в січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила чистий прибуток у 4,28 раза – до 489,51 мільйона гривень з 2,09 мільярда гривень.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції за зазначений період становив 11,35 мільярда гривень, що на 39,4% більше, ніж за 9 місяців 2017 року (8,14 мільярда гривень).

Собівартість реалізованої продукції становить 10,68 мільярда гривень, а валовий прибуток - 674,2 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 78,3% відбудеться 13 грудня в 11:00.

10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

Компанія "Центренерго" потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила 78,3%-вий пакет акцій підприємства, який належить державі, в 5,985 мільярда гривень (225,48 мільйона доларів).

3 жовтня Кабмін встановив стартову ціну держпакету акцій "Центренерго" в 5,98 мільярда гривень.

Чистий прибуток "Центренерго" в 2017 році зріс у 5 разів порівняно з 2016 роком – до 1,9 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.