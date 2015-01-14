ЗМІ: Директора "Укрінтеренерго" викликали на допит через скандальні "вугільні" контракти з ПАР

Директора "Укрінтеренерго" Валентина Рибачука, який підписував контракт на 5 і 6 судно з вугіллям з ПАР викликали на допит в Генпрокуратуру.

Про це "Економічній правді" повідомило джерело.

Як відомо, Україна і Steelmont підписали контракт на поставку 6 суден з вугіллям з ПАР. Після отримання трьох з них стало відомо, що вугілля "не горить в українських ТЕС" .Про це, зокрема, заявив Генпрокурор Віталій Ярема.

За його словами, у Генпрокуратури є докази, що вугілля з ПАР неякісне і не відповідає стандартам, які використовуються на Зміївський, Трипільської та Старобешівської ТЕС, які перебувають у структурі "Центренерго".

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У зв'язку із цим чиновникам Держкомпанії "Центренерго" було оголошено підозру в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Печерський суд м. Києва встановив суму застави для директора "Укрінтеренерго" Володимира Зіневича. Напередодні Зіневич був примусово доставлений до суду, який обрав для нього запобіжний захід на увазі 2 міс. тримання під вартою.

Разом з тим суд обрав суму застави в сумі 365 мільйонів гривень.