Комісія Міненерговугілля не наділена повноваженнями здійснювати управління справами «Укренерго» - Інститут держави і права ім. Корецького

Також суд ухвалив рішення заборонити Міненерговугілля та комісії Міненерговугілля здійснювати управління справами та поточної діяльністю "Укренерго".

Господарський суд Києва призупинив рішення комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реорганізації Національної енергетичної компанії "Укренерго" про передачу повноважень з управління господарською діяльністю підприємства заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості Михайлу Близнюку.

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Відповідне рішення, за клопотанням "Укренерго", було прийнято 23 жовтня і опубліковано в єдиному судовому реєстрі.

Також суд ухвалив рішення заборонити Міненерговугілля та комісії Міненерговугілля здійснювати управління справами та поточною діяльністю "Укренерго".

Згідно з обґрунтуванням рішення, "Укренерго" заявило про протиправність оскаржуваного рішення.

"Якщо не зупинити дію оскаржуваного рішення - управління позивачем будуть мати можливість здійснювати особи, які не мають дійсних правових повноважень на це. Відповідні угоди, дії, скоєні від імені позивача такою особою (без наявності повноважень) - будуть кваліфіковані як недійсні, можуть бути оскаржені контрагентами позивача, визнані недійсними судами. У контрагентів позивача виникнуть підстави для стягнення збитків, упущеної вигоди, отримані позивачем в результаті дій неуповноваженого «керівника» позивача. Зазначені протиправні угоди, а також інші дії уповноважених осіб з управління позивачем - завдають майнової шкоди позивачу в особливо великому розмірі", - йдеться в обґрунтуванні до вирішення.

Крім цього, "Укренерго" заявило, що дії уповноважених осіб з управління позивачем можуть завдати майнового збитку компанії в особливо великому розмірі.

Також, "Укренерго" надала агентству УНІАН науково-експертний висновок Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, де зазначено, що комісія Міненерговугілля не наділена повноваженнями здійснювати управління справами компанії.

Зокрема, комісія не наділена повноваженнями здійснювати управління поточною діяльністю компанії.

Інститут зазначає, що Міненерговугілля своїм наказом про створення цієї комісії не уповноважив її здійснювати управління справами "Укренерго"

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку підкреслює важливість корпоратизації та реформи корпоративного управління Національної акціонерної компанії "Укренерго".

18 жовтня комісія Міненерговугілля щодо реорганізації "Укренерго" прийняла рішення про перенесення дати оцінки майна компанії на 31 жовтня.

У компанії "Укренерго" зазначили, що рішення комісії щодо реорганізації "Укренерго", перенесення дати оцінки майна і передачі повноважень з управління господарською діяльністю підприємства заступнику міністра енергетики Михайлу Близнюку є свідомою перешкодою корпоратизації компанії та процесу впровадження нового ринку електроенергії.

Крім того, велике занепокоєння в компанії викликала можлива реакція нинішніх і потенційних інвесторів "Укренерго" через подібні дії комісії.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, яке перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.