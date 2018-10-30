МЗС Польщі: Німеччина діє проти позиції ЄС у питанні "Північного потоку-2"

За словами очільника МЗС Польщі, Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на Nord Stream 2 має поширюватися третя газова директива. Натомість Німеччина блокує ухвалення цієї директиви.

Розбіжності між Польщею та Німеччиною щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2 будуть однією з тем міжурядових консультацій, що пройдуть у найближчу п’ятницю у Варшаві.

Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає «Польське Радіо».

У п’ятницю, 2 листопада, у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації. У зв’язку з ними до Варшави прибуде канцлер Німеччини Анґела Меркель, яка зустрінеться з прем’єр-міністром Матеушом Моравєцьким. Попередні польсько-німецькі міжурядові консультацій відбулися у червні 2016 року в Берліні.

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За словами Яцека Чапутовича, «Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на Nord Stream 2 має поширюватися третя газова директива». «Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес», - сказав Чапутович. Він додав, що так «Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію».

Очільник польської дипломатії також зазначив, що Варшава багато у чому погоджується з німецькою політикою. «Йдеться, наприклад, про позицію щодо Росії, необхідність збереження санкцій проти Росії за агресію в Україні. Ми сподіваємося на добрі перемовини та тісну співпрацю між нашими державами у найближчому майбутньому», - зазначив Чапутович.

Польщі важливе швидке прийняття змін до газової директиви щодо Nord Stream 2 країнами ЄС. Нові положення мають однозначно вказати, що морські частини газогонів на території ЄС повинні підлягати дії положень третього енергетичного пакету ЄС. Прийняття цих змін може послабити рентабельність російсько-німецького газопроводу. Однак важливими є час, бо будівництво газопроводу вже почалося.

Російський Ґазпром анонсував, що після побудови Nord Stream 2 транзит Україною може «повністю» припинитися, водночас українська сторона має обґрунтувати «економічну доцільність нового контракту» на транзит блакитного палива.