Ринок  відновлюваної енергетики  виступив за термінові зміни у законодавстві

Асоціації ВДЕ наполягають, що впровадження аукціонної моделі стимулювання ринку відновлюваної енергетики необхідне для подальшого розвитку ринку та недопущення погіршення інвестиційного клімату в країні.

Ключові гравці ринку відновлюваної енергетики наполягають на необхідності термінового впровадження законодавчих змін на ринку зеленої енергетики України. Сьогодні, зокрема, відбулося підписання меморандуму, який містить узгоджену позицію профільних асоціацій щодо переходу на тендерний механізм стимулювання галузі, скорочення “зелених тарифів” та стимулювання малої генерації з чистих джерел.

Учасники заходу, які включають понад 80% всього сектору відновлюваної енергетики, представили узгоджену позицію ключових гравців ринку щодо переходу на аукціонну модель підтримки. Вони наполягають на необхідності термінового запровадження таких змін на ринку зеленої енергетики України.

Так, голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель зазначив, що зміна механізму стимулювання відновлюваної енергетики в Україні є неминучою. Це в інтересах відповідального бізнесу та тих, хто вболіває за розвиток зеленої енергетики.

Дані процеси мають відбутися якомога швидше, в першу чергу в законодавстві. Будь-яке затягування процесу призведе до погіршення інвестиційного клімату в галузі та країні в цілому», - вважає Олексій Оржель.

Асоціації ВДЕ наполягають, що впровадження аукціонної моделі стимулювання ринку відновлюваної енергетики необхідне для подальшого розвитку ринку та недопущення погіршення інвестиційного клімату в країні.

Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха запевнив, що така модель дасть можливість взяти участь усім бажаючим та позмагатися за свою ціну. А з кожним хто пройде аукціон буде гарантовано підписано договір. Таким чином отримана ціна на тендері, буде об’єктивною і такою, за яку інвестору буде цікаво вкладати кошти в об'єкти будівництва під «зелені» енергопроекти.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков розповів, що ринок відновлюваної енергетики в Україні стає конкурентним. На нього заходять провідні світові компанії такі як General Electric, Nordex, інші компанії з розвитку вітрової енергетики.

«Для цього ми і створили цей Меморандум як підґрунтя впевненості. Це документ, який розставив ключові позиції по своїх місцях і дасть зелене світло інвестиційному потоку в нашу країну. Адже інвестори самі зацікавлені у чітких правилах і згодні себе обмежувати» - повідомив Андрій Конеченков.

Поміж інших пропозицій документ передбачає узгоджену позицію щодо запровадження нової системи підтримки у законопроекті не пізніше 01 січня 2020 року, встановлення порядку проведення аукціонів Кабінетом Міністрів України та використання як майданчику електронної торгової системи “Prozorro”; зниження діючих «зелених» тарифів з 2020 року та відсутність ретроспективних змін для діючих об’єктів ВДЕ.

Важливо зазначити, що дані ініціативи не погіршують умови для малої генерації — нові умови та аукціонна модель діятимуть лише для потужностей від 10 МВт, а для об'єктів ВДЕ до 1 МВт пропонується спрощення системи отримання “зеленого” тарифу.

Нагадаємо, влітку цього року в парламенті було зареєстровано законопроект №8449 від 07.06.2018 р та запропоновано сім альтернативних законопроектів до нього. Це демонструє підвищений інтерес стейкхолдерів до майбутніх змін та необхідності їх термінового впровадження.