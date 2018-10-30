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«Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ для населення до 30 квітня

17:49, 30 жовтня 2018
Енергетика
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Кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 грн / фото УНІАН

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції поставки газу на умовах ПСО (положення про спеціальні зобов'язання), які діятимуть з 1 листопада 2018 по 30 квітня 2019 року.

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Про це повідомляється на сайті «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7482,61 грн за тис. Куб. м газу з урахуванням ПДВ.

Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 грн, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.

До підвищення ціна газу для населення становила 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

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Теги: #Нафтогаз#ціна газу для населення