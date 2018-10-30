Україна купила газу на $2 мільярди

Найбільші обсяги газу до України поставили зареєстровані у Швейцарії компанії.

Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала 6,8 млрд куб. м природного газу на загальну суму 1,9 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили до України 2,6 млрд куб. м газу на 744,4 млн дол., з Німеччини було поставлено 2,3 млрд куб. м на 645,9 млн дол., з Польщі – 485 млн куб. м на 142 млн дол., з Великобританії - 390,6 млн куб. м на 108 млн дол., з Угорщини – 344 млн куб. м на 102,6 млн дол., з Чехії – 169,6 млн куб. м на 46,3 млн дол., з Люксембургу – 100,4 млн куб. м на 29 млн дол., зі Словаччини – 89 млн куб. м на 24 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, в 2017 році – 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 млрд дол.