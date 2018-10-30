«Нафтогаз» розіслав контрагентам нові договори на постачання газу для населення

Компанія закликає контрагентів якомога швидше підписати додаткові угоди з компанією для продовження поставок газу на умовах спецзобов'язань.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розіслала теплопостачальним компаніям і постачальникам природного газу нові договори для постачань газу на умовах спецзобов'язань з продажу палива для потреб населення з 1 листопада 2018 року, і закликає контрагентів якомога швидше підписати ці договори. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Нафтогаз України» підготував і 30 жовтня розіслав електронною поштою нові договори (додаткові угоди) про постачання природного газу теплопостачальним підприємствам і договори купівлі-продажу природного газу постачальникам природного газу зі спеціальними зобов'язаннями для потреб побутових споживачів і релігійних організацій. Для отримання номінацій на листопад теплопостачальним компаніям необхідно якомога швидше підписати договори зі свого боку і передати їх за адресою компанії», - йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії нагадали, що підставою для надання номінацій буде виконання пункту вимог постанови Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867 у частині розрахунків за спожиті обсяги природного газу в минулі періоди, а також наявність у компанії додаткової угоди (оригінал) і наявність у підписанта додаткової угоди повноважень на його підписання.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.

На сьогоднішній день ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.