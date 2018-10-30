«Донбасенерго» збільшило чистий прибуток у 26 разів

Чистий дохід компанії за звітний період збільшився на 53,2% - до 4,57 млрд грн.

Приватна енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» в січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила чистий прибуток у 25,8 раза - до 539,9 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції за звітний період збільшився на 53,2% - до 4,57 млрд грн, а валовий прибуток скоротився на 28,7% - до 934,6 млн грн.

Собівартість реалізованої продукції за зазначений період становила 3,64 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році «Донбасенерго» отримала 57,3 млн грн прибутку, тоді як 2016 рік компанія завершила зі збитком у розмірі 45,2 млн грн.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт. Старобешівська ТЕС залишилася на тимчасово окупованій території, з березня 2017 року компанія втратила контроль над станцією. Контрольний пакет акцій компанії належить «Енергоінвест Холдингу».