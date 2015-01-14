Україна у 2014 році експортувала електроенергії на $487 млн

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, за 2014 рік експорт електроенергії в Білорусь, який був припинений у жовтні минулого року, у грошовому вираженні склав 161,218 млн дол., в Угорщину - 229,673 млн дол., у Молдову - 54,301 млн дол., в інші країни - 41,994 млн дол.

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Довідка УНІАН. Від 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.