У Міненерговугілля хочуть до кінця року перейти на єдину оптову ціну на газ
17:18, 14 січня 2015Енергетика
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує до кінця 2015 року, за домовленістю з МВФ, перейти на єдину оптову ціну на природний газ.
У Міненерговугілля хочуть встановлювати єдину оптову ціну на газ / Фото УНІАН
Це дозволить вирівняти ціни на паливо, що постачається енергокомпаніям України для виробництва тепла та електрики, сказано у плані головних реформ Міненерговугілля на 2015 рік.
Крім того, в документі наголошується, що міністерство розраховує у 1-му кварталі 2015 року завершити аудит НАК «Нафтогаз України», а до кінця року завершити пошук партнерів з управління газотранспортною системою і підземних сховищ газу України.
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