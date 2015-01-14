У Міненерговугілля хочуть до кінця року перейти на єдину оптову ціну на газ

17:18, 14 січня 2015
Енергетика
1051

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує до кінця 2015 року, за домовленістю з МВФ, перейти на єдину оптову ціну на природний газ.

Фото УНИАН

Це дозволить вирівняти ціни на паливо, що постачається енергокомпаніям України для виробництва тепла та електрики, сказано у плані головних реформ Міненерговугілля на 2015 рік.

Крім того, в документі наголошується, що міністерство розраховує у 1-му кварталі 2015 року завершити аудит НАК «Нафтогаз України», а до кінця року завершити пошук партнерів з управління газотранспортною системою і підземних сховищ газу України.

Читайте такожТарифи на газ в Україні зростуть уже в першому кварталі цього року

Читайте такожможе скасувати диференціацію оптових цін на природний газ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter