У Міненерговугілля хочуть до кінця року перейти на єдину оптову ціну на газ

Це дозволить вирівняти ціни на паливо, що постачається енергокомпаніям України для виробництва тепла та електрики, сказано у плані головних реформ Міненерговугілля на 2015 рік.

Крім того, в документі наголошується, що міністерство розраховує у 1-му кварталі 2015 року завершити аудит НАК «Нафтогаз України», а до кінця року завершити пошук партнерів з управління газотранспортною системою і підземних сховищ газу України.

Читайте такожТарифи на газ в Україні зростуть уже в першому кварталі цього року

Читайте такожможе скасувати диференціацію оптових цін на природний газ