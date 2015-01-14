Росія не збирається підписувати новий документ на постачання газу Україні з 1 квітня
У Міненерго РФ вважають недоцільним підписувати якийсь новий документ на постачання газу в Україну після закінчення дії "зимового пакету".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні у Москві заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.
"Ми не бачимо доцільності у тому, щоб готувати якийсь новий документ з квітня місяця. Оскільки у чинній угоді, у зимовому пакеті так званому, фактично відображені умови нинішнього контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом", - сказав він.
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За словами Новака, мова йде про поточні постачання, фінансування режиму, оплати і передплати.
Причому російський міністр не уточнив, чи буде діяти з 1 квітня 100-доларова знижка на поставки російського газу в Україну, яка регламентується "зимовим пакетом".
"Тобто це всі умови, які так чи інакше прописані у чинному контракті. Тобто доцільності підписання якогось нового документа, оскільки в ньому не передбачається погашення якихось нових заборгованостей, ми поки що не бачимо", - пояснив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія хоче узгодити річну ціну російського газу для України до кінця зими.
Також повідомлялося, що Україна з середини червня 2014 року перестала отримувати російський газ через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо. Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Ціна російського газу для України у першому кварталі 2015 року - 365 дол. в зв'язку із динамікою ціни на нафту.
Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.