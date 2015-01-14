Україна з 1 січня призупинила імпорт газу з Польщі

19:23, 14 січня 2015
Енергетика
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Україна з 1 січня призупинила імпорт природного газу з Польщі і відновила після піврічної перерви його імпорт з Угорщини.

Фото УНИАН

Про це свідчать дані оператора ГТС Польщі Gaz-System S. A.

Згідно з даними компанії, газ з території Польщі уже впродовж 14 днів не надходить в Україну.

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