НКРЕКП компенсувала Ахметову 714 мільйонів за постачання електроенергії на окупований Донбас

Рішення прийнято на виконання постанови Донецького окружного адміністративного суду від 4 грудня 2017 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), компенсувала «ДТЕК Донецькі електромережі» 713,68 млн грн за втрати під час постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів на окуповані території Донбасу за період листопад - грудень 2014 року і січень - березень 2015 року.

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Відповідну постанову НКРЕКП №914 від 28 серпня 2018 року опубліковано на сайті регулятора.

Згідно з постановою, НКРЕКП компенсувала компанії 713,68 млн грн недоотриманої компенсації втрат від постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів за період листопад - грудень 2014 року і січень - березень 2015 року. Ці кошти були затверджені в сумі дотаційних сертифікатів під час розрахунку оптової ринкової ціни у вересні-листопаді 2018 року. Гроші будуть спрямовані на погашення реструктуризованої заборгованості компанії перед державним підприємством «Енергоринок».

Дане рішення було прийнято на виконання постанови Донецького окружного адміністративного суду від 4 грудня 2017 року.

У суді представники НКРЕКП, виступаючи відповідачем, зазначали, що згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 4 листопада 2014 року, комісія провела нараду, за результатами якої було прийнято протокол про неврахування компенсації втрат постачальникам електроенергії на непідконтрольну територію.

У свою чергу, суд вказав, що протокол наради НКРЕКП не є нормативним документом і не скасовує нормативно-правові акти про дотації.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року компанія Ornex, що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, придбала у Фонду держмайна 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" за 143,8 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» - це енергопостачальна компанія, яка забезпечує енергопостачання споживачів Донецької області.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов.