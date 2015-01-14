Україна у 2014 році імпортувала вугілля на $1,8 млрд

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України у 2014 році були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії у 2014 році у грошовому вираженні склав 1,138 млрд дол., із США - 0,324 млрд дол., із Казахстану - 0,1 млрд дол. На інші країни припало 0,211 млрд дол.

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Експорт кам'яного вугілля та антрациту минулого року у грошовому вираженні склав 521,017 млн дол.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна за 11 місяців імпортувала вугілля на $1,6 млрд.

Варто зазначити, що Україна і раніше займалася імпортно-експортними операціями даних видів вугілля. Так, у 2013 році імпорт склав 1,973 млрд дол., а експорт - 0,737 млрд дол. У 2012 році імпорт склав 2,637 млрд дол., а експорт - 0,609 млрд дол.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.