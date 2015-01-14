"Газпром" хоче перенести транзит через Україну в Туреччину

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив заступник голови Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович за результатами зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

"У мене була зустріч із головою правління "Газпрому" паном Міллером. На цій зустрічі я поділився з ним тими планами, які існують у Європейській комісії зі створенню Енергетичного союзу. І він у свою чергу повідомив про плани "Газпрому" перенести транспортування газу, який зараз іде через Україну по новому, майбутнього трубопроводу, який піде через Туреччину. Чесно кажучи, для нас це було великою новиною", - сказав він.

Читайте такожЯценюк: інвестиції в українську ГТС - шлях до формування нового енергоринку ЄС

Шефчович наголосив, що у контрактах між "Газпромом" і європейськими споживачами, які отримують російський газ через територію України, "завжди вказане місце доставки газу, і часто це не межа між Туреччиною та Грецією".

У свою чергу, міністр енергетики РФ Олександр Новак зазначив: "Щодо перенесення обсягів газу за маршрутами і будівництва нової структури, то тут мова йде лише про те, що ми диверсифікуємо і знімаємо ризики ненадійних країн, через які в останні роки виникають проблеми, у тому числі і щодо постачання газу європейським споживачам".

Він додав, що рішення про будівництво газопроводу до Туреччини прийняте, і "роботи вже ведуться".

Раніше УНІАН повідомляв, що транзит російського газу через Україну скоротився на 25%.