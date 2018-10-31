Заручники холоду: колишні власники продовжують саботувати роботу Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ

У Новояворівську та Новому Роздолі теплу бути: ТЕЦ обіцяють запустити найближчим часом.

Відновлення роботи Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ саботують колишні власники - керівники фірм, пов'язаних з братами Богданом та Ярославом Дубневичами. Вони всіма можливими способами тиснуть на працівників: особисті погрози, невиплати зароблених раніше грошей, маніпуляції з трудовими книжками і договорами. Більш того, більшу частину співробітників вони відправили в тривалій і примусову відпустку. І робітники не тільки не знають, що їм далі робити, вони просто налякані.

Нове керівництво найближчим часом обіцяє вирішити проблему. Так, виконавчий директор ТОВ «Гарант Енерго М» Олександр Похилко, керуючий заарештованими ТЕЦ Дубневичів, - Новояворівської і Новороздільської, - підкреслив, що саме тиск колишніх власників на співробітників не дав можливості вчасно запустити підприємства. Але після тривалих перемовин з робітниками він упевнений, що «крига скресла», і головне завдання - подати тепло і гарячу воду в міста - вже на етапі вирішення.

«Першочергове завдання, яке стоїть не тільки перед нами, а й перед усіма людьми, які працювали раніше на ТЕЦ - це подача тепла і гарячого водопостачання в міста. Ми просимо, щоб співробітники, які працювали на цих об'єктах, повернулися на свої робочі місця. Ми гарантуємо їм не тільки стовідсоткову зайнятість, а й істотне підвищення зарплат», - заявив Олександр Похилко.

Новий керівник підкреслив, що це гарантує не лише нове керівництво, а й Закон України, який передбачає передачу управління такими об'єктами. Олександр Похилко закликає людей вийти на роботу, щоб не було зриву опалювального сезону.

«Ми постійно спілкуємося на всіх рівнях з працівниками і просимо їх зрозуміти, що від них залежить, наскільки швидко ми зможемо ці енергетичні об'єкти запустити в роботу і наскільки швидко задачу поставки тепла нам вдасться вирішити. Адже тільки разом ми зможемо це зробити», - підкреслює Похилко.

Нагадаємо, вже більше трьох місяців мешканці Новояворівська та Нового Роздолу не отримують гарячої води, а в містах досі не почався опалювальний сезон. Майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ заарештували за клопотанням НАБУ, яке підозрює ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» і ТОВ «Енергія» братів Дубневичів в причетності до розкрадання понад 300 млн м3 природного газу на суму понад 1,4 млрд грн. Для того, щоб Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ знову запрацювали, Нацагентство з розшуку матеріальних активів (АРМА) обрало керуючим обома підприємствами компанію ТОВ «Гарант Енерго М».