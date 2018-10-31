Міненерговугілля намагається скасувати ухвалу суду про запобіжні заходи щодо судового позову Укренерго

Завтра суд розгляне клопотання відомства про скасування заходів із забезпечення позову Укренерго, яким компанія оскаржує рішення Комісії з реорганізації ДП "НЕК "Укренерго".

Завтра, 1 листопада 2018 року о 14:45 Господарський суд м. Києва розгляне клопотання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі — Міністерство) про скасування заходів із забезпечення позову Укренерго, яким компанія оскаржує рішення Комісії з реорганізації (перетворення) ДП "НЕК "Укренерго" (далі — Комісія).

Нагадаємо, 18 жовтня 2018 року Комісія не затвердила акт оцінки майна Укренерго на підставі наданого компанією пакету документів нібито через його суттєві недоліки та розбіжності. Нову дату оцінки майна призначено на 31 жовтня 2018 року, що означає фактично перезапуск процесу корпоратизації компанії. Також Комісія вирішила передати повноваження з управління ДП "НЕК "Укренерго" голові Комісії Михайлові Близнюку "з метою якісного завершення процесу реорганізації (перетворення) цього підприємства".

Згідно з висновками експертів Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України це рішення Комісії є незаконним, оскільки на неї покладені повноваження виключно організаційного забезпечення процесу. Комісія не наділена повноваженнями управління підприємством.

Укренерго звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про визнання рішення Комісії протиправним та його скасування, а також з клопотанням про забезпечення позову до моменту винесення судового рішення.

Згідно із ст. 117 Цивільного процесуального кодексу України, заходи з забезпечення адміністративного позову можуть застосовуватися за рішенням суду або клопотанням позивача у випадку, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, або якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

В свою чергу, 26 жовтня на черговому засіданні Комісія підтвердила своє рішення щодо перезапуску процесу майнової оцінки та передачі управлінських повноважень. 29 жовтня Міністерство звернулось до суду із клопотанням про зняття запобіжних заходів. І завтра, напередодні першого засідання Наглядової ради Укренерго, погодженої Урядом на початку жовтня, Господарський суд розгляне це клопотання. Хоча розгляд позову Укренерго щодо законності рішень Комісії призначено на 22 листопада.

Слід зазначити, на сьогодні заходи із забезпечення позову дають можливість Укренерго працювати у звичайному режимі та є гарантією виконання інвестиційних зобов’язань перед європейськими кредиторами. Партнери Укренерго — це провідні світові фінансові установи (ЄББР, ЄІБ, МБРР, KfW та ін.) та оператори європейського ринку електроенергетики. Будь-яка нестабільність чи невиконання зобов’язань перед інвестиційним європейським співтовариством може стати суттєвою перешкодою реформуванню електроенергетики згідно з Енергетичною стратегією України та негативно вплине на репутацію енергетичної галузі й держави в цілому. Це негативно вплине не лише на інвестиційну репутацію компанії, але й країни в цілому.

Укренерго сподівається на максимально об’єктивне та неупереджене рішення суду щодо зняття запобіжних заходів свого позову до Міністерства енергетики та вугільної промисловості.