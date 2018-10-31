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"Дешевий сир подають лише в мишоловках": Порошенко прокоментував підвищення ціни на газ

18:05, 31 жовтня 2018
Енергетика
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За словами президента, якби Україні не потрібно було виплачувати борги, вона б змогла утриматися від траншу МВФ / фото УНІАН

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна взяла на себе обов’язки зрівняти внутрішні і зовнішні ціни на газ ще у 2008 році, за підписом прем’єр-міністра того часу.

Про це він заявив 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу, передає "Українська правда".

За його словами, розрахунки по старих кредитах наразі складають 54 млрд боргу.

"Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року. Рівно 10 років тому, дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату", - сказав він.

"Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так: "Шерше ля фам". Але хто б там не був, подібні зобов’язання носять не персональний характер, а міжнародно-правовий характер. Хоча, брали одні, а виконувати мають інші. Селяві", - додав президент.

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За словами президента, якби Україні не потрібно було виплачувати борги, вона б змогла утриматися від траншу МВФ.

Порошенко також заявив, що дешевий сир подають лише в мишоловках, а дешевий газ – в російській клітці і  тільки так можна виконати обіцянку про зниження тарифів на газ вдвічі, або втричі.

Угоду про врегулювання ціни на газ в Україні підписали у 2008 році тодішній керівник МВФ Домінік Стросс-Канн та прем'єр-міністр України того часу Юлія Тимошенко. Порошенко також сказав, що відповідні зобов’язання Україна взяла, коли прем'єр-міністр Володимир Гройсман ще був мером Вінниці.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів. 27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.

До підвищення ціна газу для населення становила 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

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Теги: #тарифи#газ#Петро Порошенко