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Відсьогодні газ для українців подорожчає майже на чверть

08:00, 01 листопада 2018
Енергетика
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Відсьогодні газ для українців подорожчає на 23,5% / фото УНІАН

Сьогодні ціна на газ для населення України зростає на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів, згідно рішення переговорів Кабміну з МВФ від 19 жовтня.

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Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Починаючи з 1 листопада, кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 гривні.

Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7482,61 гривні за тисячу кубів газу з урахуванням ПДВ. Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні, для підприємств теплокомуненерго - 8361,85 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі. До підвищення ціна газу для населення становила 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість "блакитного палива" має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

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Теги: #ціна на газ#ціна на газ для населення