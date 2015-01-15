Нафта дешевшає швидкими темпами після вчорашнього зростання

На 8.37 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,61 до $48,08 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,48 до $48,00, повідомляє Reuters.

У середу Brent подорожчала на 4,5 відсотка, що стало максимальним зростанням з червня 2012 року.

Запаси нафти в США зросли на 5,4 мільйона барелів до 387,78 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), при прогнозі підвищення на 0,4 мільйона барелів.

Читайте такожБританська Times: ціни на нафту можуть опуститися до $20За розрахунками банку ANZ, ціни на Brent із 60-відсотковою ймовірністю будуть коливатися в діапазоні $40-60 за барель у першому півріччі, можливість падіння до $35-45 становить 35 відсотків, і є невеликий шанс, що ціни піднімуться до $60-80 за барель.

"Боротьба виробників за частку ринку означає, що ціни на нафту схильні до зниження", - йдеться у звіті банку.