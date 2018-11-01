WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа - ЗМІ

За даними джерел, у даний момент обсяг інвестицій Фірташа в WOG становить 200-250 млн доларів.

Структури олігарха Дмитра Фірташа профінансували будівництво частини автозаправних комплексів групи компаній WOG.

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Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Як наголошується, в розпорядженні ЕП є документи, які підтверджують, що Фірташ ще з вересня 2011 року почав системно вливати гроші в WOG.

"Протягом 2011-2013 років він інвестував у компанію близько 150 млн доларів. Ці кошти були виділені на конкретні інвестиційні проекти: будівництво або купівлю АЗС. Зокрема, мова йде про майже 70 об'єктів у різних областях України", - йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що від Group DF за освоєнням інвестицій "спостерігали" Крістофер Четтертон і В'ячеслав Якимюк. Останній у 2011 році входив до наглядової ради банку "Надра" Фірташа.

За даними джерел ЕП, в даний момент обсяг інвестицій Фірташа в WOG становить 200-250 млн доларів.

Як повідомляли УНІАН, Сергій Корецький залишає посаду генерального директора мережі автозаправних станцій WOG. Обов'язки генерального директора виконуватиме Михайло Романів, який до цього обіймав посаду комерційного директора в компанії.

Довідка УНІАН. WOG (West Oil Group) - мережа автозаправних комплексів в Україні. Управління мережею автозаправних комплексів WOG здійснює «Континент Нафто Трейд»/«Золотий екватор».