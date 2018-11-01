Шахов: влада має позбавити «Нафтогаз» права відключати містам опалення

Відключення містам тепла лише підвищить соціальну напругу в країні, прогнозує народний депутат.

«Нафтогаз» слід позбавити права відключати взимку тепломережі населених пунктів через заборгованість за спожиті енергоносії.

Про це заявив народний депутат від «Нашого краю» Сергій Шахов.

Він вважає, що влада має скасувати помилкове рішення Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про право монополіста «обрізати» тепло містам.

«Поки всі обговорювали премії керівництва «Нафтогазу», сотні українських міст стали заручниками компанії. У будь-який момент вона може «обрізати» їм постачання газу навіть за «борг» у 10 гривень. Тим самим змушувати підвищувати тарифи на опалення. Тобто «витрушувати» гроші з пересічних громадян. Це шантаж людей холодом. І все заради інтересів керівництва «Нафтогазу», яке полюбляє виписувати собі мільйонні премії за «управлінські успіхи», — сказав Сергій Шахов.

Відключення містам тепла лише підвищить соціальну напругу в країні, прогнозує народний депутат.

«Ми мали приклади відключення теплових мереж Краматорська, Коцюбинського, інших міст. Таким чином енергопостачальні компанії задовольнити свої миттєві «бажання», але це не вирішило проблеми системно — залежність комунального сектору від диктату енергетичних монополістів. Очевидно, держава повинна взяти під контроль енергобезпеку соціальних об'єктів та населених пунктів загалом, а не віддавати це питання на відкуп найманим менеджерам, які міряють світ бізнес-інтересами», — вважає Сергій Шахов.

Він нагадав, що депутати від «Нашого краю» ще торік зареєстрували у парламенті законопроект про заборону відключення від газу об’єктів соціальної інфраструктури.

«Партія «Наш край» закликає Верховну Раду невідкладно розглянути цей законопроект! Він блокуватиме будь-які спроби відрізати тепло лікарням, дитсадкам, житловим будинкам протягом усього опалювального сезону», — підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, що у вересні цього року до Кодексу газотранспортної систем НКРЕКП внесені істотні зміни. Так «Нафтогаз України» отримав право доручати облгазам відключати взимку тепломережі, якщо питання заборгованості не буде врегульоване впродовж трьох діб.