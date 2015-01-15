Президент Венесуели у Москві говоритиме з Путіним про ціни на нафту

Президент Венесуели Ніколас Мадуро проведе 15 січня в Москві переговори з російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє "Крим.Реалії".

Зупинка в Москві є останньою у турне Мадуро, який протягом тижня намагався переконати керівників країн-експортерів нафти скоротити виробництво, щоб підвищити ціни на цей продукт. Мадуро відвідав Іран, Саудівську Аравію, Катар і Алжир.

Нафтові ціни, які є важливими для формування бюджету як Росії, так і Венесуели, впали до найнижчих рівнів за останні майже шість років.

Читайте такожУ Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5%Від червня 2014 року, коли ціна бареля марки Brent сягала 115 доларів, біржові котирування впали майже на 60%. Цього тижня за такий об’єм «чорного золота» давали менше 46 доларів. Зараз ціни дещо зросли, але все одно є нижчими за 50 доларів.