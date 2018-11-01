«Енергоатом» на 60% реалізував програму з підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС

Загалом реалізовано 772 заходи з 1295 запланованих.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» реалізувала на 60% заплановані заходи Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КЗППБ) енергоблоків АЕС, що дозволить значно знизити ймовірність аварії і тим самим збільшити безпеку роботи атомних блоків.

Про це під час брифінгу повідомив керівник групи управління проектом КЗППБ Геннадій Сазонов.

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"Програма сама по собі дуже велика. Можу повідомити, що КЗППБ включає 1295 заходів. Чому так багато? Ми рахуємо кожен захід, який має бути реалізований на окремому енергоблоці. Заходи повторюються, оскільки вони розроблені для кожного типу реакторної установки, їх у нас три (енергоблоки ВВЕР-1000 з В-320 і В-302,308 і ВВЕР-440 с В-213 - УНІАН), але є загальні. На сьогоднішній день реалізовано 772 заходи, це приблизно 60%. Це включаючи первинні й додаткові", - сказав Сазонов.

Він додав, що 1295 заходів розділені на дві групи - первинні та додаткові. Зокрема, було реалізовано 72 з 213 додаткових, які фінансуються виключно за рахунок власних коштів "Енергоатому".

Сазонов уточнив, що реалізованими заходи вважаються тільки тоді, коли звіти про їх виконання затверджено Державною інспекцією ядерного регулювання.

Крім того, він повідомив, що проблемою в реалізації проекту є система фінансового планування на наступний рік.

"Проблеми є, як і в будь-якому великому проекті нетехнічного плану, - це недофінансування. Зараз ми фінансуємо з двох джерел - кредитні кошти та власні... "Енергоатом" у поточному році запитує кошти на наступний рік у НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, - УНІАН) на реалізацію цієї програми. Сьогодні 31 жовтня, і ніхто не знає точно, скільки на наступний рік в тарифі буде коштів на цю програму... Крім того, уряд не вирішив, яку суму включати в фінансовий план. І коли це буде, ніхто не знає. Ми живемо за правилами. Ми не можемо оголосити торги, поки у нас немає підтвердженого джерела фінансування. Тому ми не можемо почати закупівлі обладнання на наступний рік", - підкреслив він, додавши, що "Енергоатом" подав у НКРЕКП заявку на виділення в наступному році 6 млрд грн на реалізацію КЗППБ.

За словами Сазонова, європейські кредитори задоволені реалізацією проекту КЗППБ.

"На чергових зборах кредиторів, на початку вересня, ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку – УНІАН) підтвердив, що він повністю задоволений роботою "Енергоатому" щодо реалізації цього проекту", - сказав він.

Присутній на брифінгу експерт з екологічних та соціальних питань групи управління проектом КЗППБ Людвіг Литвинський повідомив про результати реалізації КЗППБ з технічної сторони.

"До початку заходів ми мали частоту плавлення активної зони - це найважливіша інтегральна характеристика - на рівні 10 в «мінус» 4 ступеня (0,0001). Тобто одна аварія на 10 тисяч років. Коли сталася аварія на ЧАЕС, цей показник був 10 в «мінус» 3 ступеня (0,001), тобто одна аварія на 1000 років. За результатами цієї програми ми довели цей показник до 10 в «мінус» 5 ступеня (0,00001), тобто один раз у 100 тисяч років. Це означає, що рівень безпеки підвищився на порядок", - зазначив він.

Литвинський підкреслив, що безпека енергоблоків постійно підвищується, це не разовий захід і не разова програма.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня президент "Енергоатому" Юрій Недашковський заявив, що компанія відчуває дефіцит фінансування на рівні 13,9 млрд грн через тарифної політики НКРЕКП.

Довідка УНІАН. Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків українських АЕС була затверджена постановою Кабінету міністрів наприкінці 2011 року. Ця програма фінансується за рахунок «Енергоатому» (800 млн євро), ЄБРР (300 млн євро) і Європейського співтовариства з атомної енергії, Euratom (також 300 млн євро). Метою реалізації КЗППБ є підвищення рівня безпеки всіх енергоблоків АЕС, заміна обладнання, важливого для безпеки, яке відпрацювало свій ресурс, на сучасне, а також впровадження заходів для попередження аварій, аналогічних аварії на АЕС "Фукусіма-1" (Японія).

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.