Це дріб’язково, Хоботов: голова «Нафтогазу» прокоментував потрапляння в санкційний список Росії

Коболєв відреагував на санкції Росії цитатою з радянського художнього фільму.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, включений до санкційного списку РФ, заявив, що активів в Росії не має і їздити туди не збирається.

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«Не готовий коментувати включення мене до санкційного списку РФ, оскільки активів там не мав і не маю, до Сочі їздити не збираюся ... а ні, таки один коментар зроблю: «Це дріб’язково, Хоботов», - написав Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України, серед яких представники українського уряду та парламенту, а також великі вітчизняні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія ввела санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади і великих українських компаній, юридичні особи, що контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові вказується, що вона спрямоване на "протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених щодо російських громадян і юридичних осіб.