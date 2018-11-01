США випередили Росію у видобутку нафти

Американські компанії в серпні видобули рекордну кількість нафти.

Згідно з даними статистичного підрозділу Міністерства енергетики США в серпні в країні видобували 11,346 млн бар. нафти в день, тоді як у Росії цей показник дорівнював 11,21 млн бар., вказує Bloomberg.

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Це сталося як за рахунок компаній, що працюють в Мексиканській затоці, так і завдяки виробникам сланцевої нафти в Техасі, Колорадо і Північній Дакоті.

Аналітики Bloomberg вважають, що перевага США може виявитися тимчасовою. За попередньою інформацією, у вересні Росія знову вийшла вперед, збільшивши видобуток на тлі американських санкцій проти Ірану і кризи у Венесуелі, передає РБК.

США були лідером з видобутку нафти до 1974 року, коли перше місце за цим показником зайняв Радянський Союз. До кінця 1970-х років СРСР видобував на третину більше нафти, ніж США, а в кінці 1980-х відставання Сполучених Штатів становило близько 50%. Скоротити відставання від лідерів і обійти на початку поточного року Саудівську Аравію американцям вдалося завдяки розробкам сланцевої нафти і змін у законодавстві, які дозволили вести розробки на шельфі Аляски.

За прогнозом BP, до 2035 року саме США будуть найбільшим у світі виробником рідких вуглеводнів з обсягом виробництва близько 17 млн бар. в добу. Що стосується Росії, то їй BP передбачила збільшення середньодобового видобутку до рівня 12 млн бар.